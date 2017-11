Luis Suárez kan zaterdag absoluut dieptepunt als Azulgrana bereiken

Leganés treft niet de makkelijkste tegenstander om een einde te maken aan een reeks van twee opeenvolgende nederlagen, na een serie van vijf LaLiga-duels zonder verlies. Barcelona boekte dit seizoen al veertien officiele overwinningen en bleef alleen tegen Real Madrid (1-3 en 2-0), Atlético Madrid (1-1) en Olympiacos (0-0) verstoken van een zege. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in Butarque, zaterdagmiddag vanaf 16.15 uur.

O Leganés verloor elk van zijn twee officiële wedstrijden tegen Barcelona. Dat was vorig seizoen in competitieverband, met in totaal twee goals voor en zeven goals tegen.

O De 1-5 overwinning van Barcelona in Butarque, in september vorig jaar, is nog altijd de grootste nederlaag van Leganés in LaLiga.

O In die 1-5 zege werden tevens de eerste treffers in Butarque op het allerhoogste niveau genoteerd: Lionel Messi maakte na een kwartier de openingstreffer en Gabriel Pires nam tien minuten voor tijd de eerste treffer van Leganés voor zijn rekening.

O Barcelona is het team met de meeste pogingen op doel (74) dit seizoen in LaLiga, na Real Madrid (81), en het team dat zelf de minste pogingen op doel moest toestaan (31).

O Leganés is na Barcelona echter het team dat de minste pogingen op doel in LaLiga moest toestaan: 35, evenveel als Sevilla deze voetbaljaargang.

O Als we het afgelopen seizoen meerekenen, zonder de drie promovendi van deze voetbaljaargang, hoeft Leganés (182) alleen Atlético Madrid (161) voor zich te dulden op het gebied van minste pogingen op het eigen doel.

O Leganés kreeg in de laatste twee competitieduels meer doelpunten tegen (vijf) dan in de eerste negen wedstrijden van het LaLiga-seizoen: drie.

O Luis Suárez heeft al vijf officiële wedstrijden op rij niet voor Barcelona gescoord. De Uruguayaan bleef als Azulgrana nog nooit zes opeenvolgende wedstrijden verstoken van een doelpunt.

O Lionel Messi scoorde viermaal in zijn twee ontmoetingen met Leganés in LaLiga. De sterspeler van Barcelona is degene die de meeste doelpunten tegen los Pepineros in competitieverband heeft gemaakt, samen met Álvaro Morata.

O Ernesto Valverde verloor niet één van zijn eerste elf competitieduels als trainer van Barcelona: tien zeges, één remise. Dat is de beste reeks van de oefenmeester sinds januari 2008, toen hij met Espanyol veertien LaLiga-duels op rij zonder nederlaag bleef.