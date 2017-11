Joshua Kimmich kan zaterdag geschiedenis schrijven in de Bundesliga

Bayern München hoopt de goede zegereeks van vóór de interlandperiode voort te zetten: elk van de vier competitieduels onder Jupp Heynckes werd gewonnen. FC Augsburg pakte dit seizoen in eigen huis evenveel punten als uit, al speelde het team van Manuel Bauer wel een wedstrijd minder op verplaatsing. Opta blikt vooruit op het duel in de Allianz Arena, zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur.

O Bayern München en FC Augsburg stonden sinds 2011, toen die Fuggerstädter naar de Bundesliga promoveerden, vijftien keer tegenover elkaar, in alle competities. Augsburg stapte slechts tweemaal als winnaar van het veld: een 1-0 zege in april 2014 en een 0-1 zege in mei 2015. Bayern won de overige dertien ontmoetingen.

O Jupp Heynckes won als trainer elk van zijn vijf officiële wedstrijden tegen FC Augsburg: elf doelpunten voor, twee treffers tegen.

O Bayern München verloor niet één van de laatste 29 Bundesliga-duels onder Jupp Heynckes: 25 zeges, 4 remises. Heynckes bleef slechts één keer eerder langer ongeslagen in competitieverband: 30 duels, tussen januari 2007 en februari 2010.

O Bayern München bleef in de laatste 27 Bundesliga-duels in de Allianz Arena ongeslagen. Dat is de beste reeks van der Rekordmeister in dit stadion, dat in 2005 zijn deuren opende. De beste thuisreeks ooit van Bayern in competitieverband vond tussen 2001 en 2003 in het Olympiastadion plaats: 33 thuisduels zonder nederlaag.

O Bayern München was in elk van de laatste zestig officiële duels voor eigen publiek trefzeker, sinds mei 2015 (0-1 tegen FC Augsburg). Dat lukte de Beierse topclub slechts een keer eerder; in de recordreeks van 77 opeenvolgende thuisduels tussen 1979 en 1982.

O FC Augsburg pakte gemiddeld 0.5 punt in de twaalf Bundesliga-duels met Bayern München. Alleen tegen Bayer Leverkusen pakt men nog minder punten per Bundesliga-wedstrijd: 0.38.

O FC Ausburg verzamelde tot dusver zestien punten uit de eerste elf Bundesliga-duels; het hoogste aantal van de club ooit na een dergelijk aantal wedstrijden. Dat geldt tevens voor het aantal goals voor (zestien) en tegen (elf). Alleen Bayern München (acht) en Schalke 04 (tien) kregen dit seizoen minder tegendoelpunten om de oren.

O Joshua Kimmich kan zaterdag zijn 50e Bundesliga-overwinning boeken, in slechts 62 competitieduels. Dat zou een record voor een Duitse voetballer zijn; momenteel delen Sven Bender en Andreas Ottl (ieder 50 zeges na 71 competitieduels) de eerste plaats.

O FC Augsburg verloor dit seizoen nog niet één competitieduel buitenshuis: twee zeges, twee remises. Daarin kreeg het team van Manuel Baum slechts vier doelpunten tegen; het laagste aantal dit seizoen in uitduels, net als Eintracht Frankfurt en Schalke 04.

O Kevin Danso maakte zijn eerste Bundesliga-goal in de laatste uitwedstrijd van FC Augsburg, in de 1-1 remise bij Bayer Leverkusen. Hij groeide uit tot de jongste doelpuntenmaker van Augsburg in de historie van de Bundesliga en verdreef Arek Milik van de eerste plaats: 19 jaar, 1 maand en 16 dagen vs. 19 jaar, 6 maanden en 30 dagen.