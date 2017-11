‘Kanté is de beste verdedigende middenvelder die er op de wereld rondloopt’

N’Golo Kanté is de beste verdedigende middenvelder die er op de wereld rondloopt, stelt Gus Poyet. De speler van Chelsea was een aantal weken afwezig vanwege een bovenbeenblessure en dat merkte de club aan de resultaten. Tegen Manchester United keerde de Fransman terug en die wedstrijd werd prompt met 1-0 gewonnen.

“Ze hebben hem enorm gemist, je kon zien hoeveel toen hij eenmaal terugkeerde”, vertelt Poyet in gesprek met Standard Sport. In de Champions League konden the Blues zonder Kanté tot tweemaal toe niet winnen van AS Roma (3-3 en 3-0 nederlaag) en in de Premier League werd met 2-1 verloren van hekkensluiter Crystal Palace. “Hij is de beste verdedigende middenvelder die er op de wereld rondloopt.”

“Hij zou in het beste elftal ter wereld spelen, geen twijfel. Ik weet dat er spelers zijn zoals Casemiro en Sergio Busquets, maar hij is beter dan hen. Hij begrijpt het spelletje, wanneer hij moet blijven staan, wanneer hij moet lopen en hoe hij moet lopen. Hij leest het spel zo goed, dat hij weet wat er gaat gebeuren voordat hij daar aankomt. Op die manier controleert hij het met zijn ongelooflijke kracht en finesse. Normaal gesproken zijn zulke spelers niet zo goed aan de bal als Kanté dat is.”

De twintigvoudig Frans international is bezig aan zijn tweede seizoen in Londen, nadat hij vorig jaar zomer voor 35 miljoen euro overkwam van Leicester City. The Foxes namen de middenvelder in 2015 over van SM Caen. “Het is ongelooflijk dat hij naar Leicester ging en niemand hem opmerkte totdat ze de competitie wonnen. Je doet wat je doet, managers doen wat ze doen, maar hoe hebben scouts hem niet gezien?”, besluit Poyet, die zelf vier seizoenen voor Chelsea speelde.