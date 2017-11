Ajax verdient kwart miljard euro: ‘We geloven in onze kracht’

Ajax verdiende de afgelopen tien jaar zo’n 250 miljoen euro aan het verkopen van spelers en Saïd Ouaali heeft er alle vertrouwen in dat de jeugdopleiding van de Amsterdamse club zal blijven leveren. “We geloven in onze kracht”, zegt de hoofd jeugdopleiding in gesprek met De Telegraaf.

“We gaan door met alles waarmee we nu bezig zijn. De kern van het opleiden bij Ajax en onze eigen identiteit hebben ons groot gemaakt. En dat moet leidend blijven”, aldus de 48-jarige Ouaali, die halverwege het seizoen 2011/12 als trainer in de jeugdopleiding van Ajax begon, later als coördinator van de bovenbouw aan de slag ging en in juni 2016 officieel werd aangesteld als hoofd jeugdopleiding.

Ouaali voegt eraan toe dat het niet voldoende is om enkel met talent te spelen. Hij erkent het belang van enkele routiniers die de jonge garde bij de hand nemen: “Onderschat de rol van Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong niet. Voor de buitenwereld is 'Huntelaar of Dolberg in de spits' de discussie. Maar achter de schermen gebeurt zoveel meer. Op het trainingsveld heeft Huntelaar een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van Kasper.”

Ouaali was zelf overigens niet op een hoog niveau actief, want hij speelde voor onder andere het vroegere HFC Haarlem en de zaterdagsenioren van Ajax. Vervolgens ging hij als trainer aan de slag bij SV Marken, Jong Volendam en FC Lisse en in het voorjaar van 2013 behaalde hij zijn diploma Coach Betaald Voetbal. Sinds februari 2012 is hij de geboren Marokkaan dus werkzaam bij Ajax.