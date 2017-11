Gebaar De Rossi maakt indruk: ‘De hele bus dacht: wow, is dit echt gebeurd?’

Zweden verzekerde zich maandagavond ten koste van Italië van deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland. De Scandinaviërs sleepten in San Siro een doelpuntloos gelijkspel uit het vuur, wat na de 1-0 zege van enkele dagen eerder in eigen huis voldoende was voor het ticket. Daniele De Rossi nam de uitschakeling van Italië sportief op en bracht na afloop van het duel zelfs een bezoek aan de spelersbus van de Zweden om de tegenstander te feliciteren.

Pontus Jansson toont zich diep onder de indruk van het gebaar van de middenvelder van AS Roma, die zelf overigens negentig minuten op de bank zat: "Hij verontschuldigde zich voor het gedrag van enkele van zijn teamgenoten tijdens de wedstrijd en voor het gefluit van de Italiaanse aanhang tijdens ons volkslied", doet de Zweedse verdediger uit de doeken in gesprek met Expressen.

"De hele bus dacht: wow, is dit echt gebeurd?", vervolgt Jansson. "Het was een van de grootste gebaren die ik iemand in lange tijd heb zien maken. Hij is een echte heer, erg vriendelijk en een echte aanvoerder." Ook de Zweedse bondscoach Janne Andersson is vol lof over de actie van De Rossi: "Dit is sport op zijn best. Je gaat de strijd met elkaar aan op het veld, maar na de wedstrijd zorg je voor elkaar. Ik heb respect voor het gedrag van De Rossi."