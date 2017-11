Ajax sluit verhuizing niet uit: ‘Binnen anderhalf jaar beslissen’

Ajax weigert een verhuizing naar een nieuw stadion over negen jaar uit te sluiten. Het contract tussen de club en de Amsterdam ArenA loopt af in 2026 en Ajax laat onderzoeken waar het eventueel terecht zou kunnen. In gesprek met Ajax Life laat directeur Rutger Arisz weten dat een nieuw stadion geen doel op zich is. “Maar als we een andere locatie overwegen, moeten we dat binnen anderhalf jaar wel beslissen”, klinkt het.

De kans dat Ajax de Johan Cruijff ArenA gaat verlaten is niet groot, maar toch wil de club niets aan het lot overlaten. “Wij moeten naar onze eigen toekomst kijken. Wat willen we onze supporters en sponsors bieden? Kunnen we onze sportieve ambities in het huidige stadion verwezenlijken? Als we een andere locatie overwegen, moeten we dat binnen nu en anderhalf jaar wel beslissen”, aldus Arisz.

Ajax sluit een nieuw stadion in een ander deel van de stad niet uit. Die optie laat Arisz echter graag aan zich voorbij gaan. “Het is ook een hoop gedoe. Als het in het huidige stadion kan, moeten we dat natuurlijk gewoon doen. Het is op dit moment ook zeker geen onderwerp waarmee we de degens kruisen met de Amsterdam ArenA”, besluit hij. “Al staan zij natuurlijk niet in de kou als we wel ergens anders heen zouden gaan. De huidige grond heeft veel waarde en misschien willen ze wel participeren.”