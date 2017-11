‘Bosz levert verlanglijst met twee Ajacieden in bij clubleiding Dortmund’

Borussia Dortmund begon geweldig aan het seizoen onder Peter Bosz, maar in de afgelopen weken is de klad er in gekomen in het Westfalenstadion. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat die Borussen alvast rondkijken op de transfermarkt voor de winterse transferperiode en aankomende zomer en Bosz let daarbij volgens BILD goed op zijn oude club Ajax.

De Duitse krant meldt namelijk dat de oefenmeester een verlanglijstje met daarop drie namen bij de clubleiding van Dortmund heeft neergelegd en twee van zijn drie wensspelers zijn op dit moment actief in de Johan Cruijf ArenA. Naast Matthijs de Ligt zou Bosz ook zijn zinnen hebben gezet op André Onana.

BVB lijkt met de 27-jarige Roman Bürki, die nog tot medio 2021 onder contract staat in Dortmund, voorlopig goed voorzien onder de lat, maar volgens BILD is er de afgelopen tijd door een aantal fouten van de Zwitser steeds meer twijfel over zijn capaciteiten ontstaan. Bosz zou de sluitpost graag willen vervangen door Onana, die bij Ajax eveneens onder contract staat tot 2021 en meer dan tien miljoen euro zou moeten kosten.

De Ligt moet Dortmund van meer defensieve stabiliteit voorzien en voor extra ‘robuustheid en agressiviteit’ op het middenveld heeft Bosz naar verluidt ook Emre Can op het oog. De Duits international beschikt over een aflopend contract bij Liverpool, maar de concurrentie is fors: onder meer Juventus en Manchester City zouden het ook op Can hebben voorzien.