Smolov schiet Spaanse reeks aan diggelen in doelpuntrijke krachtmeting

Rusland heeft een verdienstelijk gelijkspel overgehouden aan de oefenwedstrijd tegen Spanje. In Sint-Petersburg kwam de WK-organisator terug van een 0-2 achterstand en ook bij een 2-3 achterstand was Rusland nog niet geklopt: het werd uiteindelijk 3-3. Namens Spanje was Sergio Ramos goed met een dubbelslag aan strafschoppen, maar Fedor Smolov bepaalde de eindstand met een krachtig schot. Spanje had de voorgaande zes wedstrijden gewonnen, waarvan de laatste vijf zonder tegendoelpunt.

Rusland meet zich graag met grote landen, tot dinsdag met weinig succes. Het verloor drie van de laatste vijf wedstrijden; onder meer Portugal en Argentinië waren te sterk voor het team van Stanislav Cherchesov. Tegen Spanje begonnen de Russen nog hoopgevend, maar binnen negen minuten stond het gastland toch op achterstand. Marco Asensio gaf vanaf de linkerflank zijn allereerste assist in dienst van Spanje en Jordi Alba kopte knap binnen. Spanje, dat ongeslagen door de WK-kwalificatiereeks kwam, hield de bal in de ploeg en liet Rusland veel lopen. Veel kansen waren er niet na de openingstreffer, maar toch werd het na 34 minuten 0-2.

Ramos mikte een strafschop in de rechterhoek, nadat Daler Kuzyaev de bal volgens scheidsrechter Gianluca Rocchi op de arm had gekregen in het zestienmetergebied. Voor het eerst sinds 2008, toen Juanito en Carles Puyol scoorden tegen Estland, maakten twee verschillende Spaanse verdedigers een doelpunt in hetzelfde duel. Spanje domineerde en leek op jacht naar een derde treffer, maar in de slotfase van de eerste helft kwam Rusland bovendrijven. Dankzij Smolov keerde de thuisploeg terug in de wedstrijd: de voormalig Feyenoord-spits fungeerde als eindstation van een vlotte aanval, draaide open en vond de rechterhoek.

Rusland haalde inspiratie uit dat doelpunt en kwam na de onderbreking zelfs op gelijke hoogte. Na een ingooi vond Alan Dzagoev ploeggenoot Yuri Zhirkov, die opstoomde en Aleksey Miranchuk bediende. Diens schot was David De Gea te machtig. Kort daarna kwam Spanje echter weer op voorsprong, opnieuw door een penalty van Sergio Ramos. Ditmaal ging er een overtreding van Giorgi Jikia op de verdediger aan vooraf. Rusland gaf zich niet gewonnen en kwam twintig minuten voor tijd langszij dankzij een genadeloze uithaal van Smolov vanaf de rand van het strafschopgebied.