Sky Italia: Ventura dient ontslag in als bondscoach van Italië

Gian Piero Ventura is niet langer de bondscoach van Italië. De 68-jarige heeft na de uitschakeling voor het WK in Rusland zijn ontslag ingediend, zo meldt Sky Italia. Het is nu wachten op de officiële mededelingen van de bond (FIGC).

De televisiezender meldt echter dat bondsvoorzitter Carlo Tavecchio heeft besloten om in ieder geval de eerstkomende 24 uur geen statements af te geven aan de media, maar vermoedelijk zal de bond daarna het aftreden van Ventura bekendmaken. De coach staat sinds vorig jaar zomer aan het roer bij i Azzurri. Hij volgde de naar Chelsea vertrokken Antonio Conte op en heeft momenteel nog een contract tot de zomer van 2020.

Ventura, die de oudste bondscoach was van Italië, won vijf van zijn eerste zes kwalificatiewedstrijden, maar eindigde uiteindelijk op doelsaldo achter Spanje en moest daardoor de play-offs in. De enige prijs die Ventura tot dusverre in zijn carrière pakte, was het kampioenschap in de Serie C1 met Lecce in 1996.