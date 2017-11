‘De kaaskop is weggevallen, dus nu gaan we voor de Mocro’

De nationale ploeg van Marokko kan zaterdagavond voor het eerst in twintig jaar het WK halen. Khalid Karami, rechterverdediger van Excelsior, blikt vooruit op de allesbeslissende wedstrijd tegen Ivoorkust en spreekt zich ook uit over onder andere de relatie van Hakim Ziyech met bondscoach Hervé Renard, het verschil tussen Marokko en Oranje en over de keuze van Sofyan Amrabat.