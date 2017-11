Real Madrid is Bale weken langer kwijt na nieuwe blessure

Real Madrid moet het opnieuw een maand stellen zonder Gareth Bale. De buitenspeler kwam sinds eind september al niet meer in actie voor de Koninklijke door een kuitblessure. De Spaanse grootmacht meldt vrijdag dat Bale nu weer last heeft van een bovenbeenblessure en daardoor voorlopig is uitgeschakeld.

Bale was op de weg terug, maar moet zijn rentree voorlopig uitstellen. Donderdag raakte hij op de training geblesseerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Welshmen circa vier weken nodig heeft om volledig te herstellen. Hierdoor mist Bale belangrijke wedstrijden, waaronder de derby tegen Atlético Madrid op 18 november.

Mede door blessureleed begon Bale dit seizoen pas vier keer in de basis in de ploeg van trainer Zinédine Zidane in LaLiga. Ook vorig seizoen kwam de aankoop van honderd miljoen euro door blessures minder vaak in actie dan hem lief was.