Mokerslag voor Willem II: ‘Waarschijnlijk mijn laatste goal dit seizoen’

Etien Velikonja heeft zijn laatste wedstrijd voor Willem II mogelijk gespeeld. De 28-jarige aanvaller liep tegen AZ (3-2 verlies) en knieblessure op en aanvullend onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Velikonja moet worden geopereerd.

“Wij wensen Etien veel succes met zijn herstel”, meldt Willem II via de officiële kanalen. De Tilburgers doen geen mededelingen over de duur van de revalidatieperiode, maar Velikonja laat zelf via Instagram weten dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt: “Jammer genoeg was mijn doelpunt tegen Ajax waarschijnlijk mijn laatste dit seizoen.”

“Ik ben geblesseerd geraakt aan de knie. Ik moet een operatie ondergaan, maar ben enorm gemotiveerd om sterker dan ooit terug te komen”, schrijft de Sloveen die dit seizoen drie keer scoorde in vijf competitiewedstrijden. Daarnaast leverde de drievoudig international in het bekerduel met CSV Apeldoorn (2-4 winst)) een assist af.

Velikonja tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen bij Willem II en dus valt het niet uit te sluiten dat hij na het huidige voetbaljaar weer vertrekt. Hij kwam eerder uit voor Gençlerbirligi, NK Olimpija, Cardiff City, Lierse SK, Rio Ave, NK Maribor en ND Gorica. Voor Willem II betekent het wegvallen van Velikonja een nieuwe klap na de absentie van Fran Sol.