Depay: ‘Ben je analist of journalist? Het heeft er niets mee te maken’

Memphis Depay bezorgde het Nederlands elftal donderdagavond een moeizame oefenzege op Schotland. De vleugelaanvaller van Olympique Lyon nam op slag van rust het enige doelpunt van een verder matige wedstrijd voor zijn rekening, na goed voorbereidend werk van Ryan Babel. Depay was na afloop content met de overwinning.

"We winnen, dat is het belangrijkste vandaag”, zei hij voor de camera van FOX Sports. "Ik denk dat we over het algemeen in fases goed speelden, maar we waren in fases ook slordig. Dat moeten we verbeteren. Het ligt soms aan concentratie, maar ik moet zeggen dat het ook een beetje aan het veld lag. Het was heel erg kleierig."

Verslaggever Pascal Kamperman suggereerde dat de wil ontbrak bij Oranje. "Ben je een analist of een journalist?", counterde Depay. "Je mag je mening geven, maar het heeft niets met onze wil te maken. Mensen denken dat we even met 3-0, 4-0 of 5-0 van Schotland winnen, maar dat is niet zo", aldus de linksbuiten, die in zijn laatste vijf wedstrijden voor club en land goed was voor zes goals. "Met mij gaat het beter. Ik probeer zo door te gaan."