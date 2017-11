Ibrahimovic: ‘Sinds mijn vertrek verwacht niemand meer iets van ze’

Zweden hield het Nederlands elftal op doelsaldo onder zich in Groep A van de kwalificatie voor het WK van aankomend jaar in Rusland en mag zich nu opmaken voor een tweeluik met Italië om te bepalen wie er een ticket krijgt voor het toernooi. Zlatan Ibrahimovic kondigde na het EK van vorig jaar zijn pensioen als international aan en de spits van Manchester United denkt dat dit van invloed is op hoe de nationale ploeg van zijn land wordt gezien.

“Zweden speelt zonder druk, aangezien niemand meer iets van ze verwacht sinds mijn vertrek. Dat geldt voor de media en voor de fans”, vertelt Ibrahimovic aan Sky Italia. “Als ik speel, gaat het niveau omhoog, dus als ik er niet bij ben gaat het weer omlaag. Dat gezegd hebbende, het team blijft een hecht collectief, er rust alleen minder druk op hun schouders. De spelers zijn niet erg ervaren, maar het project is ambitieus.”

Ibrahimovic kent Italië als oud-speler van Juventus, Internazionale en AC Milan goed en hij heeft hoge verwachtingen van het tweeluik: “Mijn eerste gedachte was dat het twee goede wedstrijden zullen worden. Het wordt moeilijk voor beide teams en ze willen allebei natuurlijk graag naar het WK. Zweden zal er alles aan doen om door te gaan, dat geldt ook voor Italië. Het belangrijkste is dat het twee fantastische wedstrijden zullen worden, twee finales bijna.”