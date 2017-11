‘Ik was bijna speler van Barcelona, dichtbij en tegelijkertijd ver weg’

Paris Saint-Germain haalde afgelopen zomer Neymar en Kylian Mbappé, waardoor Ángel Di María momenteel minder aan spelen toekomt bij de Franse topclub. De 29-jarige aanvaller werd in de afgelopen transferperiode hevig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona en Di María vertelt dat een transfer naar Catalonië inderdaad bijna was afgerond.

"Ik was bijna speler van Barcelona, dichtbij en tegelijkertijd ver weg", aldus de Argentijn in gesprek met ESPN. "Het is altijd een moeilijke transfer als je naar zo'n club gaat. Het was nog niet afgerond, maar het leven heeft soms verrassingen in petto, je weet het nooit. De kans om daar te spelen werd echter niet minder omdat ik al het wit van Real Madrid had gedragen."

"Ik ben misschien eerder wel eens uitgefloten in het Camp Nou, maar dat stelde niet zoveel voor. Behalve bij Newell's Old Boys, omdat ik een supporter van Rosario Central ben, kan ik overal spelen. En waar ik ook terechtkom, ik zal me altijd honderd procent inzetten", aldus Di María, die ook ingaat op de recente 'penaltygate' bij PSG. "Dat is normaal, Neymar en Edinson Cavani willen allebei scoren."

"Ze zijn het gewend om de strafschoppen en de vrije trappen op zich te nemen. Het was te verwachten dat er op een gegeven moment frictie zou ontstaan en dat het zou botsen, dat kan gewoon gebeuren. Maar nu is alles goed. Er is een oplossing gekomen en de trainer (Unai Emery, red.) bepaalt wie de bal mag hebben. En beide spelers respecteren de coach."