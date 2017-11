Verbazing over ‘slecht’ Oranje: ‘Wat is er bij jullie toch aan de hand?’

Jimmy Calderwood kijkt uit naar de oefeninterland van Schotland tegen het Nederlands elftal. De oud-voetballer en oud-trainer, die onder meer actief was bij Sparta Rotterdam, Willem II, Roda JC Kerkrade, Heracles Almelo en De Graafschap, heeft echter geen hoge pet op van de twee landen: "Twee slechte teams tegenover elkaar. Dat kan een mooie wedstrijd worden."

De 62-jarige Calderwood, die sinds enkele jaren kampt met Alzheimer, was het grootste deel van zijn voetbal- en trainerscarrière actief in Nederland, maar woont sinds enkele jaren weer in zijn geboortestad Glasgow. In gesprek met de NOS zegt de oud-trainer dat het Schotse voetbal, net als het Nederlandse, in een zeer moeilijke fase zit.

"Financieel en sportief gaat het niet goed hier. Het Schotse voetbal is zó verdomd slecht. En we hebben telkens een andere bondscoach. Het is jammer om te zeggen, maar het niveau is vrij droevig." De Schot wordt door landgenoten continu gevraagd naar de problemen bij Oranje. "Maar ik snap er zelf ook geen bal van! Wat is er bij jullie toch aan de hand? Geen goede spelers meer? Tja, dat is hier een bekend probleem."

Calderwood ziet Oranje als favoriet: "Het Schotse voetbal is niet beter dan in Nederland. Jullie zitten ook in een dal, maar niet zo diep als wij." De Schot gaat ook nog kort in op zijn loopbaan en zegt genoten te hebben van zijn tijd in Nederland: "Jullie taal was verschrikkelijk, maar ik heb een wereldtijd gehad en veel geleerd van fantastische voetballers. Van Johan Cruijff, en al die grote jongens van Ajax."