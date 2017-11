Kahn: ‘Hij is veel te jong voor Bayern, het zou jaren te vroeg zijn’

Julian Nagelsmann is, samen met Thomas Tuchel, in beeld om na dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Bayern München te worden, maar Oliver Kahn denkt dat de dertigjarige trainer van TSG 1899 Hoffenheim nog te jong is. Jupp Heynckes is tot het einde van het seizoen eindverantwoordelijke bij Bayern, nadat vorige maand Carlo Ancelotti ontslagen werd.

De 72-jarige trainer was al met pensioen, maar besloot toch om voor de vierde keer aan de slag te gaan bij de club uit Beieren. Dat het geen oplossing voor de lange termijn zou zijn, bleek uit het feit dat Heynckes zijn handtekening zette onder een contract tot het einde van het seizoen. “Heynckes is slechts een oplossing voor een moment. Een hele goede oplossing, maar hij is geen oplossing voor de toekomst”, vertelt Kahn in gesprek met Omnisport.

“Het zal voor Bayern heel moeilijk zijn om een goede coach voor de toekomst te vinden, want het is lastig aan te geven welke filosofie Bayern München daarin heeft. Wat voor trainer willen ze hebben? Nagelsmann en Tuchel zijn zeer interessante namen, maar ik denk dat Nagelsmann, nadat hij een beetje succes had met Hoffenheim, nog te jong is voor Bayern. Het zou jaren te vroeg voor hem zijn. Tuchel is ook een erg goede trainer, maar het is moeilijk te zeggen of hij in het systeem van Bayern past.”

De oud-doelman voorziet een zware dobber voor de huidige koploper van de Bundesliga. “Het probleem dat Bayern München heeft, is dat er geen eigen filosofie is ontwikkeld. Ze ontwikkelen ook geen trainer vanuit hun eigen opleiding. En dat is waarom het zo moeilijk is voor Bayern om de perfecte coach voor de toekomst te vinden."