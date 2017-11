‘Hij hoort een-op-een nu al bij de beste spelers van Europa’

Milot Rashica staat naar verluidt in de belangstelling van onder meer Napoli, Lazio, AC Milan en Udinese. De buitenspeler van Vitesse maakt dit seizoen indruk bij de formatie van Henk Fraser en dat kan betekenen dat de 21-jarige aanvaller in de nabije toekomst een stap naar het buitenland kan maken. De jongeling zelf zegt kalm te blijven onder alle aandacht.

"Ik speel altijd mijn eigen wedstrijd. Ik ga niet anders spelen omdat er misschien meer mensen naar mij kijken", zegt Rashica in gesprek met Voetbal International. Het talent weet dat hij in Europa onder een vergrootglas ligt, maar zegt geen stress te kennen: "Ik ben nog steeds dezelfde Milot die hier een paar jaar geleden kwam binnenwandelen."

Altin Lala, zaakwaarnemer van Rashica, laat weten dat er afgelopen zomer al veel interesse was voor zijn cliënt. Vitesse wilde de Kosovaar echter niet laten gaan. "Hij heeft het goed naar zijn zin en speelt nu ook Europees voetbal. Hij is nu al erg goed, misschien is hij wel een van de grootste talenten van Nederland. Maar er zit nog meer in. Ik denk dat hij pas op tachtig procent zit", zegt de belangenbehartiger.

Lala denkt dat een binnenlandse transfer inmiddels lijkt uitgesloten. "Dat denk ik wel. Hij kan met zijn kwaliteiten in zijn eentje een wedstrijd beslissen. De volgende stap is de Bundesliga, Serie A of de Premier League. Op een hoger niveau zal hij nog meer moeten geven én dus nog beter worden. Al hoort hij een-op-een nu al bij de beste spelers van Europa."