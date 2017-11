Suárez erkent: ‘Hij had graag naar Barcelona willen komen’

Barcelona staat sinds dit seizoen onder leiding van Ernesto Valverde en dat bevalt Luis Suárez erg goed. De Uruguayaanse spits zegt dat de voormalig trainer van onder meer Valencia en Olympiacos goed wordt gepruimd door de Catalaanse selectie en vindt dat Valverde veel kalmer opereert dan zijn voorganger Luis Enrique.

"Ernesto heeft me positief verrast", vertelt Suárez bij Diario Sport. "Je kan zien dat hij en zijn staf voor de club hebben gespeeld door de wijze waarop hij communiceert met de spelers en de wijze waarop hij te werk gaat. Iedere trainer is verschillend en heeft zijn eigen methodes en de werkwijze van Valverde is anders dan die van Luis Enrique."

"De nieuwe manager is meer relaxed. Hij spreekt kalm en op een rustige toon, terwijl Lucho (bijnaam Luis Enrique, red.) er hetzelfde instond als tijdens zijn voetbalcarrière. Als ik ooit een coach ga worden, wil ik net zoals Valverde worden. Ook de trainingen zijn anders, maar uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde, namelijk wat het beste is voor de spelers."

In gesprek met Mundo Deportivo laat de ex-Ajacied zich ook uit over de mogelijke komst van Philippe Coutinho van Liverpool. Gevraagd wat de Braziliaan kan toevoegen aan Barcelona, antwoordt Suárez: "Heel veel. Ik ken hem als persoon en als speler, iedereen weet wat hij kan bijdragen. Natuurlijk had hij graag naar Barcelona willen komen afgelopen zomer, hij is een speler met ambitie. Iedere speler wil naar Barça komen."