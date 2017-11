Volop belangstelling voor Kuwas: ‘Het kan zijn dat ik vertrek’

Meerdere clubs in binnen- en buitenland hebben interesse in Brandley Kuwas, zo meldt Voetbal International. Het is niet duidelijk om welke ploegen het gaat, maar dat het onzeker is of de 25-jarige aanvaller ook na de winterstop nog bij Heracles Almelo voetbalt, moge duidelijk zijn.

“Als er een mooie club komt, dan zou het zomaar kunnen dat ik vertrek. Dat moet de komende weken blijken. Zo niet, dan blijf ik speler van Heracles. Ook geen probleem. Ik ga echt niet zweven nu ik een paar aardige wedstrijdjes heb gespeeld”, reageert de linkspoot, die nog een contract heeft tot medio 2019, dat door een optie met één jaar kan worden verlengd.

Trainer John Stegeman zei zaterdag overigens nog dat Kuwas niet voor een appel en een ei op te halen is in het Polman Stadion: “Ik denk niet dat hij te betalen is voor de Nederlandse subtop. Wij zijn in ieder geval heel blij met hem en hij ontwikkelt zich prima.” Kuwas maakte tot dusverre 10 doelpunten in 46 wedstrijden voor Heracles.