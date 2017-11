Feyenoord mag hopen op Van Persie: ‘Ik verwacht dat hij in januari vertrekt’

Robin van Persie staat door een knieblessure al wekenlang aan de kant en het is dan ook geen verrassing dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Over de toekomst van de spits, die afgelopen zomer hevig met een terugkeer naar Feyenoord in verband werd gebracht, bleef het de laatste tijd stil. Serkan Saydam, verslaggever van de Turkse staatsomroep TRT, zegt in gesprek met de NOS te verwachten dat de routinier in januari terugkeert bij Feyenoord.

Van Persie traint apart van de selectie van Fenerbahçe. “Hij is bijna hersteld van zijn knieblessure. De verwachting is dat hij na de interlandperiode volledig fit is”, aldus Saydam, wiens woorden worden bevestigd door Kees Vos, de zaakwaarnemer van Van Persie. "De blessure bleek serieuzer dan ons in eerste instantie door diverse specialisten werd verteld, maar Robin staat alweer ruim een week op het veld traint en kan binnenkort weer aansluiten bij de groep.”

Maar zelfs wanneer Van Persie volledig hersteld is, hoeft hij waarschijnlijk niet meer te rekenen op een kans. De ex-aanvaller van onder meer Arsenal en Manchester United heeft zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe zo goed als zeker gespeeld. "Ik verwacht niet dat de club hem nog een kans geeft”, vertelt Saydam. "De club en de trainers zijn boos, omdat hij met een blessure naar Oranje ging. Daarna kwam hij terug met een knieblessure. Dat is helemaal niet goed gevallen. Hij verdient hier heel veel geld en dan ga je zo met ons om, zo denken de clubs hier."

Het contract van Van Persie loopt af in de zomer van volgend jaar. Een winterse rentree bij Feyenoord valt niet uit te sluiten. "Ik verwacht dat ie in januari vertrekt. Ik denk naar Feyenoord”, aldus Saydam, die bij Fenerbahçe informeerde naar de situatie van de Nederlander. "Ik heb de directie specifiek gevraagd naar Van Persie. Ze geven geen concreet antwoord."