‘Koeman voorzag probleem; twee internationals weggelopen bij training Everton’

Morgan Schneiderlin en Kevin Mirallas zaten zondag niet bij de wedstrijdselectie van the Toffees, omdat de twee spelers zijn weggelopen bij een trainingssessie. Duncan Ferguson, een van de trainers bij Everton, stelde zaterdag vast dat de Fransman en de Belg niet serieus trainden en zei dat ze naar de kleedkamer moesten gaan als ze niet verder wilden.

Schneiderlin en Mirallas, die volgens Ferguson een gebrek aan toewijding aan de dag legden, gingen gretig in op de aanbieding van hun coach en verlieten het trainingscomplex, zo verzekert The Guardian. Als gevolg heeft David Unsworth, de manager die de honneurs waarneemt sinds het ontslag van Ronald Koeman, de twee buiten de wedstrijdselectie tegen Watford (3-2) gehouden.

Op dit moment is het onduidelijk of er verdere gevolgen komen voor Schneiderlin, vijftienvoudig international, en Mirallas, die in totaal 58 keer namens België voetbalde. Koeman heeft in een eerder stadium al aangegeven niet blij te zijn met de attitude van Mirallas. De middenvelder annex buitenspeler reageerde via Instagram op het verhaal: "Dank voor al jullie berichten! Het is een moeilijke situatie voor mij, maar in het leven zijn er belangrijkere dingen dan mijn huidige situatie."