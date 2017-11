Mbappé schittert bij vijfklapper; Cavani doorbreekt magische grens

Paris Saint-Germain blijft ongeslagen aan kop gaan in de Ligue 1. De Parijzenaars hadden zaterdag geen kind aan nummer dertien SCO Angers, wonnen met 0-5 en hebben zeven punten meer dan AS Monaco. De achtervolger komt later op de avond echter nog wel in actie tegen Guingamp.

Zonder onder anderen Neymar, Marquinhos, Ángel Di María en Thiago Motta kwam PSG geen moment in de problemen in Stade Raymond-Kopa. De bezoekers keken binnen het half uur al tegen een comfortabele 0-3 voorsprong aan: Kylian Mbappé opende na vijf minuten de score na een fraaie bal van Dani Alves en laatstgenoemde bereidde later ook de 0-2 van Julian Draxler voor. De Duitser scoorde met een lob na een splijtende pass van de rechtsback. Na dertig minuten werd het 0-3: Edinson Cavani hamerde na een counter en een fraaie hakbal van Mbappé van dichtbij binnen en maakte zijn honderdste doelpunt in de Ligue 1. Voor Dani Alves was het overigens de eerste keer sinds november 2015 dat hij in één competitiewedstrijd twee assists gaf.

Angers, dat slechts een van de laatste negen duels in de Ligue 1 had gewonnen, kwam in de eerste helft niet veel verder dan een volley van Vincent Manceau en wist dat men een verloren wedstrijd speelde. In het vervolg van het eerste bedrijf werd er tot opluchting van Angers niet meer gescoord, al claimde Mbappé nog wel even recht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding van Baptiste Santamaría. Na de verplichte onderbreking kwam Angers een paar keer dreigend opzetten via Karl Toko Ekambi, maar doelman Alphonse Aréola hoefde zich nooit bovenmatig in te spannen en hield zijn doel dan ook schoon.

Na een uur zag Areola hoe het 0-4 werd: Cavani werd vrijgespeeld door Draxler en punterde raak, waardoor ook treffer nummer 101 in de Ligue 1 een feit was. Emery voerde hierna drie aantal wissels door en bracht onder anderen Lucas Moura binnen de lijnen. De Braziliaan liet zich zes minuten voor tijd gelden door Mbappé te bedienen, die de 0-5 op het scorebord zette. Het had ook nog 0-6 kunnen worden, maar Mbappé’s van richting veranderde schot leverde niets meer op dan een hoekschop. PSG heeft nu slechts een van zijn laatste zestien uitwedstrijden in de Ligue 1 verloren (OGC Nice, 3-1).