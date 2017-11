Van La Parra valt op met prachtgoal; Burnley houdt zicht op top vijf

Rajiv van La Parra is zaterdagmiddag uitgegroeid tot de grote man bij Huddersfield Town. Een fantastische uithaal van de Nederlander bezorgde the Terriers een 1-0 overwinning op West Bromwich Albion. Burnley deed tegen Southampton eveneens goede zaken en komt qua puntenaantal op gelijke hoogte met Arsenal en Chelsea, terwijl Davy Pröpper met Brighton & Hove Albion won van het Swansea City van Leroy Fer en Luciano Narsingh en Nathan Aké met AFC Bournemouth in de slotminuut zegevierde op bezoek bij Newcastle United.

Huddersfield Town - West Bromwich Albion 1-0

Van La Parra groeide in de eerste helft uit tot de gevierde man in het John Smith's Stadium. De Rotterdammer maakte op prachtige wijze zijn allereerste Premier League-doelpunt: een indraaiend schot van aanzienlijke afstand vloog in de bovenhoek binnen en liet keeper Ben Foster kansloos. Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen, want Huddersfield controleerde de wedstrijd en was de ploeg die het dichtst bij een treffer was gekomen. Na rust moest Huddersfield verder met tien man, want een tackle van Christopher Schindler op Ahmed Hegazi betekende de tweede gele kaart voor de verdediger. Het balbezit was daarna voor de bezoekers, maar Huddersfield hield verdienstelijk stand.

Southampton - Burnley 0-1

Gezien het aantal kansen was het Southampton dat zaterdagmiddag het meeste aanspraak mocht maken op de drie punten. Nathan Redmond werd na ruim een halfuur spelen door Nick Pope van scoren afgehouden en de vleugelaanvaller stuitte een paar minuten voor de rust opnieuw op de doelman van the Clarets. In het tweede bedrijf moest Pope opnieuw ingrijpen bij een kopbal van Maya Yoshida en de doelman zag vervolgens hoe Sam Vokes zijn ploeg aan de overkant de overwinning bezorgde. De Welshman stond tien minuten voor tijd op de goede plek om een voorzet van Jóhann Berg Gudmundsson binnen te koppen.

Nathan Aké won met AFC Bournemouth van Newcastle United.

Newcastle United - AFC Bournemouth 0-1

Aké begon bij the Cherries in de basis, maar kon niet voorkomen dat Matt Ritchie al na zeven minuten een goede kans kreeg. Zijn inzet werd echter gepareerd door Asmir Begovic, die even daarna een inzet van Dwight Gayle geblokt zag worden en zelf ingreep bij een poging van Javier Manquillo. Gayle slaagde er na ruim een kwartier spelen wel in om de Bosniër te passeren, maar hij zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na deze enerverende openingsfase van de kant van the Magpies kregen de bezoekers ook enkele kansen. Joshua King stuitte op Rob Elliot, terwijl Callum Wilson na de rust ruim naast schoot. Diep in blessuretijd was het dan toch raak: Steve Cook kopte een corner binnen en zorgde voor feest bij Bournemouth.

Swansea City - Brighton & Hove Albion 0-1

Fer (Swansea) en Pröpper (Brighton) hadden een basisplaats; bij de thuisclub zaten Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn op de bank en bij de bezoekers had Tim Krul een reserverol. Het verschil werd gemaakt door Glenn Murray, die de bal voor rust bij de tweede paal onbedoeld met de knie binnenwerkte op aangeven van Anthony Knockaert. Sindsdien oogde Brighton zorgeloos en kwam de voorsprong nauwelijks nog in gevaar. Na een klein uur werd Narsingh binnen de lijnen gebracht bij Swansea, maar de thuisploeg bleef aanvallend onmachtig. Een aantal thuissupporters verliet het stadion al voortijdig en dat zei veel over de slotfase, waarin Brighton makkelijk overeind bleef.