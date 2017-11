RB Leipzig vergroot belangen in topper; Zentner krijgt lachers op de hand

RB Leipzig heeft de tweede plaats zaterdag overgenomen van Borussia Dortmund. Het team van Ralph Hasenhüttl maakte een 0-1 achterstand ongedaan tegen Hannover 96: 2-1. Daardoor legde Leipzig nog meer druk bij Borussia Dortmund en Bayern München, voorafgaand aan de onderlinge kraker op zaterdagavond. Schalke 04 boekte eveneens een zege en staat vierde in de Bundesliga.

RB Leipzig - Hannover 96 2-1

Na de uitschakeling in de DFB-Pokal door Bayern München, de nederlaag in de competitie tegen diezelfde tegenstander en het 3-1 verlies bij FC Porto in de Champions League kon Leipzig een opsteker gebruiken. De nummer twee van vorig seizoen kon Hannover niet de eigen wil opleggen in het eerste bedrijf: het spel golfde op en neer en de fans verveelden zich geen minuut. Timo Werner was vlak voor rust nog het dichtstbij, maar zijn van richting veranderde schot trof de lat. Na rust werden de zorgen van Leipzig nog groter: in de counter greep Hannover de leiding door een treffer van voormalig AZ'er Jonathas. Doelpunten van Yussuf Poulsen en Werner kantelden de wedstrijd echter 180 graden: 2-1.

SC Freiburg - Schalke 04 0-1

De eerste goede kans van het duel was voor de bezoekers, die via Yevhen Konoplyanka na een halfuur spelen de paal troffen. Freiburg liet zich daarna ook twee keer gevaarlijk voor de goal van Ralf Fährmann zien, maar de doelman van Schalke zag pogingen van Nils Petersen en Bartosz Kapustka uiteenspatten op respectievelijk de paal en de lat. Na de onderbreking was het opnieuw Petersen die een goede kans kreeg, voordat de bal aan de overkant wel in het doel belandde. Daniel Caligiuri haalde vanaf de zijkant van het strafschopgebied uit en zijn van richting veranderde schot liet Alexander Schwolow kansloos.

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 1-1

Doelman Robin Zentner van Mainz kreeg na een halfuur de lachers op zijn hand, toen hij de bal van zijn voeten liet glippen en de penaltystip aanzag voor de bal. Hij probeerde de onzichtbare bal te passen en kon maar net voorkomen dat Lars Stindl ervandoor ging met de echte bal. Mainz stond op dat moment met 0-1 voor en dat bleef zo in het restant van de eerste helft. Het doelpunt was na achttien minuten op naam gekomen van Abdou Diallo, die een kopduel won en keeper Yann Sommer verschalkte. In de tweede helft slaagde Mönchengladbach erin om langszij te komen via een kopbal van Jannik Vestergaard. Doelpunten vielen er vervolgens niet meer.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1-1

Een evenwichtige eerste helft kende geen doelpunten, maar wel vijf gele kaarten. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kwam een paar keer goed weg. Leon Bailey liet na vijf minuten een grote kans onbenut en Jonathan Tah schoot centimeters naast het doel. Augsburg oogde ook een aantal keer dreigend en dacht vlak voor rust een penalty te krijgen, maar die beslissing werd teruggedraaid na het toepassen van videobeelden. Na rust vestigde Kevin Danso van Augsburg alle aandacht op zich. Een fout van de verdediger leidde tot de 0-1 van Kevin Volland, maar even later trok Danso de stand eigenhandig gelijk en bepaalde hij de eindstand.

Hamburger SV - VfB Stuttgart 3-1

De wedstrijd in het Volksparstadion in Hamburg leek na twintig minuten al te zijn gespeeld toen HSV met een man meer op 1-0 kwam. Dzenis Burnic kon na twaalf minuten al met twee keer geel inrukken en Aaron Hunt zorgde er acht minuten later voor dat die Rothosen optimaal van die situatie profiteerden. Tien minuten na de onderbreking kwam Stuttgart via een rake strafschop van Daniel Ginczek weer langszij, maar in het laatste halfuur was er geen houden meer aan voor de bezoekers. Filip Kostic zette HSV, waar Rick van Drongelen de hele wedstrijd op de bank bleef, opnieuw op voorsprong en toptalent Jann-Fiete Arp bepaalde de eindstand op 3-1. De Hamburgers klimmen door hun overwinning, en de nederlaag van SC Freiburg, uit de degradatiezone en bekleden nu de vijftiende positie in de Bundesliga.