‘Ik ben niet de beste trainer ter wereld, maar ook niet de slechtste’

Real Madrid kan zich zondag geen nieuwe domper veroorloven in de thuiswedstrijd tegen Las Palmas. De Koninklijke verloor vorige week met 2-1 van Girona en ging midweeks met 3-1 onderuit bij Tottenham Hotspur. Zinédine Zidane vindt een deel van de kritiek op Real en op hemzelf onterecht: hij is niet opeens een slechte trainer geworden, geeft de Fransman aan.

"Dat zijn dingen die je niet kunt voorkomen", zegt Zidane over de kritiek. "Ik ben dit seizoen misschien niet de beste trainer ter wereld. Dat accepteer ik. Maar de slechtste ben ik ook niet." Of de stemming euforisch is of juist het tegenovergestelde: Zidane gaat er nooit in mee, zegt hij in de Spaanse media. "Ik zit er zelf altijd tussenin. Dat was ook zo toen ik nog speler was. Mijn spelers en ik zijn niet blij met de twee wedstrijden die we hebben verloren, maar dat verandert niets aan onze doelstellingen."

Real heeft de afgelopen weken ook te maken met een aantal blessures. Mateo Kovacic en Raphaël Varane staan nog steeds aan de kant, maar Dani Carvajal en Gareth Bale staan volgens Zidane op het punt om hun rentree te maken. Beiden zitten sinds begin oktober in de lappenmand, met respectievelijk een hartprobleem en een heupblessure. "We zijn blij om ze allebei terug te hebben. Kovacic kan volgende week terugkeren", aldus Zidane.