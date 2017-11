Opvolger De Boer: ‘Hij is geen Cristiano Ronaldo, het is allemaal zo zinloos’

Roy Hodgson begrijpt maar weinig van de vergelijkingen die vaak tussen voetballers worden getrokken. De opvolger van Frank de Boer bij Crystal Palace weet dat zijn team het zondag in de stadsderby tegen Tottenham Hotspur lastig zal krijgen tegen Harry Kane, maar vindt de vergelijkingen tussen de Engelsman en Cristiano Ronaldo 'zo zinloos'.

Kane werd rondom de midweekse Champions League-wedstrijd tussen Tottenham en Real Madrid (3-1) met de sterspeler uit Portugal vergeleken. "Hij is geen Cristiano Ronaldo, het is allemaal zo zinloos", zo verzucht Hodgson. "Ronaldo is ook geen Lionel Messi. En Messi is ook geen Gonzalo Higuaín. Je kan spelers niet vergelijken. Kane is een spits. Een zeer, zeer goede spits."

"Maar het is werkelijk zinloos om te zeggen dat hij de nummer een of de nummer twee van de wereld is", verwees Hodgson naar de uitlatingen van commentatoren en fans. Kane werd de afgelopen twee seizoenen topscorer van de Premier League en is met acht goals in negen competitieduels wederom dé favoriet om als eerste te eindigen. In het toernooi om de Champions League was hij bovendien vijfmaal trefzeker, inclusief een hattrick in de krachtmeting met APOEL Nicosia (0-3).