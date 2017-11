Droom komt uit voor ‘Kleine Rijkaard’: ‘Ik was niet echt verrast’

DORDRECHT - Erol Erdal Alkan werkt zijn wedstrijden al bijna anderhalf jaar lang af in de bescheiden Jupiler League en de verrassing was dan ook groot toen hij vrijdag werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Turkije voor de oefenwedstrijden tegen Roemenië (9 november) en Albanië (13 november). De 23-jarige verdediger van FC Dordrecht was zelf echter minder verbaasd.

Door Gijs Freriks

“Ik was niet echt verrast. Ik had al meegekregen dat ze de selectie een soort verjongingskuur wilden geven en weet ook wat ik heb laten zien bij Jong Turkije. Ergens kon ik het dus wel verwachten, al had het net zo goed anders kunnen zijn. Maar ik ben blij dat ik geselecteerd ben”, zegt Alkan in gesprek met Voetbalzone. De Amsterdammer, zoon van een Turkse vader en Surinaamse moeder, maakte in oktober 2016 zijn debuut voor de Turkse beloften en staat inmiddels op drie jeugdinterlands. Nu lonkt het grotere werk.

Mircea Lucescu heeft naast Alkan nog 25 namen opgeroepen en al die spelers dienen zich komende maandag op het trainingscomplex in Istanbul te melden voor de voorbereiding. “Dit is de droom van iedere voetballer”, reageert Alkan. “Ik ben blij dat ik nu kan uitkomen voor het grote nationale elftal waarvan ik ook al in de beloften heb gespeeld.” Alkan is de vijfde debutant in de selectie; de anderen zijn Kenan Karaman (Hannover 96), Emre Akbaba (Alanyaspor), Okan Kocuk (Istanbulspor) en Atila Turan (Kayserispor).

De cijfers van Erol Alkan bij FC Dordrecht.

Voor de mensen die jou niet kennen: kun je jezelf als speler omschrijven?

“Ik ben verdediger, maar kan ook op het middenveld uit de voeten. Ik zie mezelf meer als een voetballende verdediger dan als een echte stopper. Ik zoek altijd de voetballende oplossing en kan als leider aanwezig zijn in een team. Daarnaast pik ik af en toe een doelpuntje mee.”

Je zei dat je jezelf hebt laten zien bij Jong Turkije. Heb je ook al meegekregen wat voor bijnaam de media jou hebben gegeven?

Ja, ‘Kleine Rijkaard’ (Yeni Rijkaard, red.). Als klein jongetje hoorde ik die vergelijking ook vaak. Aloys Wijnker, de toenmalige hoofd jeugdopleiding van AZ, noemde mij al zo. Het doet me toch wel wat, want Rijkaard is een legendarische speler geweest en heeft ook voor het Nederlands elftal gespeeld. Ik speel voor een ander land, maar als ik zo’n carrière kan meemaken als hij, dan zou dat geweldig zijn.”

Alkan begon met voetballen bij talentenfabriek AVV Zeeburgia en speelde vervolgens voor Ajax, sc Heerenveen, Medipol Basaksehir, Elazigspor, Kocaeli Birlik, Hatayspor en dus FC Dordrecht. “Ik heb een jaar bij Ajax gespeeld, het was een korte periode. Ik kon er een jaar aan vastplakken, maar koos ervoor om een stap terug te doen om er vervolgens twee vooruit te kunnen zetten. Het was een mooi en leerzaam jaar, maar ik had veel last van blessures, dus dat was minder voor mij. Maar qua voetbalschool is het wel de beste die jeugdspelers kunnen doorlopen.”

Alkan speelde samen met onder anderen Joost van Aken en Oussama Tannane en waar die spelers doorbraken bij respectievelijk Heerenveen en Heracles Almelo, daar had Alkan er een omweg voor nodig om een vaste waarde te worden in Nederland. Bij FC Dordrecht is de 1 meter 90 lange verdediger inmiddels ook niet meer uit de basis van trainer Gérard de Nooijer weg te denken. Even leek hij na vorig seizoen alweer een stap hogerop te kunnen maken, maar de gewenste clubs meldden zich niet en dus tekende Alkan in juli 2017 alsnog een nieuwe verbintenis voor één seizoen in de Merwestad.

“Ik heb het idee dat de clubs in Nederland liggen te slapen. Het zou mij niets verbazen als hij in de winter of in de zomer alsnog wordt opgehaald door een gedegen club en misschien wel door een club uit het buitenland", zegt zaakwaarnemer Yalcin Zöhre daarover. “Alles is mogelijk, je kunt niets uitsluiten”, reageert Alkan zelf. “Nu ik voor Turkije geselecteerd ben, is het logisch dat dat bepaalde interesse met zich meebrengt, maar ik houd me er niet mee bezig. Ik kijk van dag tot dag en concentreer mij op mijn wedstrijden bij FC Dordrecht.”

“Als er belangstelling is, dan hoor ik dat wel. Maar zolang er niets concreet is, kun je er niets mee. Ik focus mij er gewoon op dat ik iedere wedstrijd bij FC Dordrecht speel en of er iets in de winterstop of in de zomer gaat gebeuren, dat zie ik dan wel weer. Wat mijn voetbaldroom is? Dat is spelen op het hoogste niveau van Engeland. Die droom heb ik al zolang ik voetbal speel. Als ik die kan waarmaken, dan zou dat het ultieme zijn.” De eerste droom, uitkomen voor de nationale ploeg van Turkije, kan ieder geval al worden afgestreept.