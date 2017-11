Van Bronckhorst geeft niet toe: ‘Ik ga nu niet van keeper wisselen’

Brad Jones hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn plek onder de lat bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag bevestigd dat hij niet van keeper gaat wisselen. Door de tegenvallende resultaten de afgelopen weken kwam er kritiek op het functioneren van de Australische doelman en werd de roep om Kenneth Vermeer ingezet.

Vermeer raakte in de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd, maar is inmiddels weer volledig fit. In de bekerwedstrijd tegen AVV Swift (4-1) maakte de keeper zijn rentree en daar bleef het bij. In de competitie en Champions League koos Van Bronckhorst gewoon weer voor Jones. Dat zal voorlopig zo blijven. "We zijn Vermeer een aantal maanden kwijt geweest. Als het minder gaat komt er discussie. Maar ik ga nu niet van keeper wisselen", aldus Van Bronckhorst, geciteerd door RTV Rijnmond.

Feyenoord moet zich zien te herpakken tegen ADO Den Haag, nadat er afgelopen woensdag met 3-1 werd verloren op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Door de nederlaag blijft de regerend landskampioen puntloos onderaan staan in de groepsfase. De geplaagde achterhoede van Feyenoord bleef in Oekraïne vrij van pijntjes en verdere blessures werden niet opgelopen. Voor Sven van Beek komt ook het duel met ADO nog te vroeg.