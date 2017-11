Arsenal komt niet tot winst maar bereikt toch officieus knock out-fase

De Europa League-confrontatie tussen Arsenal en Rode Ster Belgrado heeft geen winnaar opgeleverd. Twee weken na de 0-1 zege van de Londenaren in Servië bleven de ploegen in het Emirates Stadium op een gelijkspel steken: 0-0. Arsenal is desondanks met tien punten officieus verzekerd van de volgende ronde, daar nummer laatst 1. FC Köln met 5-2 van nummer drie BATE Borisov won. Rode Ster Belgrado heeft vijf punten; BATE vier.

De eerste helft was teleurstellend te noemen. Arsenal was de ietwat betere partij, maar had veel moeite om gevaar te stichten tegen een goed georganiseerd Rode Ster Belgrado. Het bezoek had eigenlijk met een voorsprong de rust in moeten gaan. Op slag van rust werd Richmond Boakye gelanceerd, na voorbereidend werk van Mitchell Donald en Guélor Kanga. Hij schoot echter hoog over de lat van Matthew Macey, die enkele minuten eerder al een kopbal van Vujadin Savic op de lat had getikt.

Arsenal zocht in de tweede helft naarstig naar de openingstreffer, smeekte tot tweemaal toe vergeefs om een strafschop en was onnauwkeurig in de afwerking. Zo haalde Damien Le Tallec een inzet van Jack Wilshere van de doellijn en mikte Olivier Giroud na ruim een uur spelen naast. Wenger bracht twintig minuten voor tijd Eddie Nketiah binnen de lijnen, maar ook de held van het bekerduel met Norwich City kon niet voorkomen dat het duel doelpuntloos eindigde. Dat was ook hoofdzakelijk te wijten aan Theo Walcott, die in het laatste kwartier twee mogelijkheden onbenut liet.