Cuco Martina moet nacht in ziekenhuis verblijven: ‘Hij klaagde over nekpijn’

Cuco Martina heeft een nekblessure overgehouden aan het Europa League-duel van donderdagavond met Olympique Lyon. De linkervleugelverdediger viel in de eerste helft geblesseerd uit na een lelijke val en zal vannacht ter observatie in het ziekenhuis verblijven, zo heeft zijn club inmiddels laten weten via de officiële kanalen.

Martina ging in de slotfase van de eerste helft een duel aan met Maxwel Cornet, waarna de geboren Rotterdammer zeer lelijk ten val kwam. Na een blessurebehandeling van bijna zeven minuten moest hij uiteindelijk per brandcard van het veld gedragen worden met een ogenschijnlijk ernstige nekblessure. "Cuco kampt met een hersenschudding en klaagde over nekpijn. Hij is direct naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek", aldus manager David Unsworth.

Het werd sowieso een avond om snel te vergeten voor Everton. The Toffees gingen in Frankrijk met 3-0 onderuit en zijn met nog twee wedstrijden te gaan reeds uitgeschakeld in groep E. Komend weekeinde speelt de ploeg in de Premier League een thuiswedstrijd tegen Watford.