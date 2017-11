FC Porto wint en stelt RB Leipzig én koploper Besiktas teleur

FC Porto heeft woensdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt. Het team van Sergio Conceicao was in eigen huis met 3-1 te sterk voor RB Leipzig en gaat in Groep G nu over de Bundesliga-club heen: zes om vier punten. Door de overwinning van FC Porto moet koploper Besiktas nog geduld hebben: een zege van de Duitsers in Oporto was voor de Turken, die tien punten hebben, voldoende geweest om de knockout-fase te bereiken.

Ralph Hasenhüttl kon over het optreden van zijn team in de eerste helft niet tevreden zijn. De Duitsers speelden voorin te traag tegen het compact spelende FC Porto en het ontbrak bovendien aan creativiteit. Ook in de persoonlijke duels waren de Portugezen de betere partij. RB Leipzig beging één fout in defensief opzicht en dat werd door FC Porto meteen afgestraft. Het team van Hasenhüttl kreeg de bal na een corner vanaf rechts niet weg en uiteindelijk schoot Héctor Herrera de 1-0 binnen.

Na de pauze maakte Bruma plaats voor Timo Werner en dat bleek een gouden wissel. Na een heerlijke pass van Marcel Sabitzer werkte de aanvaller de bal met een boog over José Sa heen: 1-1. De vreugde van Leipzig was van korte duur: na een vrije trap van Alex Telles kopte Danilo Pereira het leer laag achter Peter Gulacsi. Saillant; drie spelers van Porto stonden buitenspel, onder meer de doelpuntenmaker. In de slotminuten tekende Maxi Pereira voor de eindstand, na een pass van Vincent Aboubakar.