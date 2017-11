‘Helaas zat Pirlo op de bank, ik had hem van dichtbij aan het werk willen zien'

Pele van Anholt staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Los Angeles Galaxy. Na jaren in de Eredivisie bij sc Heerenveen en Willem II verruilde hij Nederland voor de Verenigde Staten en hij kijkt zijn ogen uit in the States. Hij was wel een klein beetje verbaasd toen LA Galaxy bij hem aanklopte.

“Je denkt: huh, hoe dan? Maar dan denk je ook: laat maar, maakt niet uit. Als ik daar maar kan voetballen. Ik was ook blij dat ik mijn debuut mocht maken, dan merk je gewoon dat LA Galaxy wel een naam heeft. Dat komt ook door David Beckham, natuurlijk. De club van Beckham wilde mij gewoon hebben”, zegt Van Anholt tegenover Voetbalzone. De verdediger speelde vijf wedstrijden voor de Amerikaanse club, voordat hij zijn voorste kruisband afscheurde.

“Het was een heel gek gevoel. Alsof mijn knie van mijn onderbeen wegschoot. Het deed heel veel pijn, de eerste minuut nadat het gebeurde. Daarna voelde ik niks meer, dus ik dacht: misschien is het goed. Maar ja, uiteindelijk houd je jezelf voor de gek”, vervolgt de verdediger, die wel minuten maakte tegen het New York City FC van spelers als David Villa en Andrea Pirlo. “Helaas zat Pirlo op de bank, ik had wel van dichtbij willen zien hoe hij speelt. Bij elke ploeg hier zitten wel één of twee bekende of goede spelers.”

Het interview met Pele van Anholt, waarin hij uitgebreid vertelt over zijn leven in Los Angeles, trainen met Ashley Cole en zijn zware blessure, verschijnt donderdag op onze website.