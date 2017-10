PSV-iconen onder de indruk: ‘Locadia en Lozano kunnen door hem excelleren’

PSV wist zondag tegen Vitesse (2-4) wederom te winnen, waardoor de Eindhovenaren fier aan kop gaan in de Eredivisie met 27 punten uit tien wedstrijden. Willy en René van de Kerkhof zijn blij met de verrichtingen van de ploeg van trainer Phillip Cocu en hebben er alle vertrouwen in dat PSV de titel gaat pakken: "PSV gaat als een raket naar het landskampioenschap", aldus Willy bij Omroep Brabant.

"De koppositie begint al wel te wennen", zo gaat hij verder. "PSV heeft een geweldige start van het seizoen. Phillip Cocu heeft de juiste formatie gevonden, is mijn indruk." Jürgen Locadia en Hirving Lozano zijn momenteel de twee smaakmakers bij de Eindhovense topclub door hun doeltreffendheid. "Dat komt door Luuk de Jong", meent de oud-voetballer. "Hij zorgt er met zijn spel voor dat Locadia en Lozano de vrijheid hebben te excelleren."

Willy stelt dat PSV zelfs de nodige toppers achter de hand heeft. "Denk bijvoorbeeld aan Steven Bergwijn. PSV heeft een hele goede selectie. Nogmaals: als een raket gaan ze op weg naar het kampioenschap." René van de Kerkhof was zondagmiddag met name onder de indruk van Locadia. "Hij was de grote man. PSV was tegen Vitesse niet te stoppen. Ze gaan met Ajax dit seizoen vechten om het kampioenschap."