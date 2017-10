‘Zijn promotie naar basis ten koste van Van de Beek of Schöne is aanstaande’

Siem de Jong is de laatste weken belangrijk voor Ajax door enkele goals voor zijn rekening te nemen. De Jong moet zich via invalbeurten in de kijker spelen van trainer Marcel Keizer en volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, is de middenvelder een enorme voorbeeldprof die het Keizer op het moment erg moeilijk maakt.

"Marcel Keizer wordt het zo lastig gemaakt door de veel scorende, diepgaande middenvelder dat zijn promotie van bank naar basis ten koste van Donny van de Beek of Lasse Schöne (afhankelijk van de tegenstander) aanstaande is", schrijft Driessen in zijn column. "In tegenstelling tot zijn broer (Luuk de Jong bij PSV, red.) weet Siem de Jong in de spaarzame minuten die hij krijgt als invaller het net wel te vinden bij Ajax."

"Promotie is dan slechts een kwestie van tijd", stelt Driessen, die in de broertjes De Jong typisch spelers voor de top van de Eredivisie ziet. Driessen geeft aan dat Luuk en Siem de Jong bij hun clubs tot de best betaalde spelers behoren. "Daarvoor krijgen deze twee Nederlandse topclubs profs terug die met twee benen op de grond staan, voor hun sport leven, niet in hun eigen grootheid geloven, maar reëel zijn over zichzelf en over hun team zonder een blad voor de mond te nemen."