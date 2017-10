Chinese club verdeelt miljoenen in contanten na promotie naar tweede niveau

Het is geen geheim dat het Chinese voetbal bulkt van het geld. Dat bleek afgelopen weekeinde andermaal bij Meixian Techand, dat promotie naar het tweede niveau in China veiligstelde. Als beloning mochten de spelers een duizelingwekkende bonus verdelen, die in contanten aan de spelers overhandigd werd.

Uiteindelijk mochten de spelers ruim drie miljoen euro verdelen nadat promotie naar het tweede niveau werd gerealiseerd. Een 1-0 overwinning Shenzhen Ledman was genoeg om naar de League One te promoveren. Een doelpunt van Ye Weichao bezorgde Meixian Techand zondag de zege.

Foto’s van spelers tussen de bankbiljetten gingen vervolgens het internet over. In de Super League was eerder al te zien dat er voldoende financiële kracht is, want spelers als Carlos Tévez, Oscar, Hulk, Ezequiel Lavezzi en Demba Ba werden met duizelingwekkende bedragen naar het Verre Oosten gelokt.