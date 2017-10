Mulder komt met kandidaat-bondscoach: ‘Gek dat je zijn naam niet hoort’

Ronald Koeman is de gedoodverfde kandidaat om als bondscoach aan de slag te gaan bij het Nederlands elftal, maar Bert van Marwijk zou ook een geschikte optie zijn. Dat zegt Youri Mulder in het programma Rondo bij Ziggo Sport.

De oud-aanvaller vindt het opmerkelijk dat er ogenschijnlijk niet aan de 65-jarige Van Marwijk gedacht wordt. “Het is toch gek dat je de naam van Van Marwijk nooit hoort? Hij wordt nergens genoemd.” De Limburger vertrok in september als bondscoach van Saudi-Arabië nadat hij dat land naar het WK in Rusland had geleid.

Ronald Waterreus denkt echter wel te weten waarom Van Marwijk niet wordt overwogen: “Hij heeft absoluut zijn sporen verdiend en laten we eerlijk zijn: hij heeft een WK-finale gespeeld met Oranje. Maar misschien wordt hij niet genoemd omdat de mensen die er verantwoordelijk voor zijn vinden dat hij passé is qua leeftijd.”