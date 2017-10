Everton verliest ook zonder Koeman tegen strijdbaar Leicester City

Everton is ook tegen Leicester City tegen een verlies aangelopen. The Toffees, die het sinds afgelopen maandag zonder de ontslagen Ronald Koeman moeten doen, moesten hun meerdere erkennen in de thuisploeg, die profiteerde van de ruimte achterin bij Everton. Een scherpe counter en een eigen goal zorgden voor de zesde competitienederlaag van Everton dit seizoen: 2-0.

Na ruim een kwartier stonden the Foxes al op voorsprong: bij een vlijmscherpe counter snelde Demarai Gray naar de andere kant van het veld en leverde hij de bal af aan Riyad Mahrez. De Algerijn zag Jamie Vardy in het strafschopgebied vrijlopen en de de spits wist zich wel raad met het buitenkansje: 1-0. Elf minuten later leek Everton zich wederom te moeten neerleggen bij een nederlaag, aangezien Jordan Pickford voor de tweede keer werd gepasseerd.

Ditmaal was het ploeggenoot Jonjoe Kenny die de Engelse doelman verraste door een voorzet van Christian Fuchs volledig verkeerd te taxeren en het leer achter Pickford te manoeuvreren. Everton probeerde in het King Power Stadium snel orde op zaken te brengen, maar onder anderen Oumar Niasse, Kevin Mirallas en Wayne Rooney konden niet tot scoren komen.

Everton leek het gehele duel inspiratieloos, terwijl Leicester de 2-0 voorsprong geduldig verdedigde. Leighton Baines was in de blessuretijd nog het dichtst bij een aansluitingstreffer, maar de Engelsman had het vizier niet op scherp staan en miste. Door de winst stijgt Leicester naar de elfde plek in de Premier League, terwijl Everton achttiende blijft met acht punten uit tien wedstrijden.