Bosz staat voor ‘Pokal-Hammer’: Dortmund gekoppeld aan Bayern

Borussia Dortmund won dinsdag met 0-5 van 1. FC Magdeburg en plaatste zich zo voor de achtste finale van de DFB-Pokal. Daarin moet het geplaagde team van trainer Peter Bosz zien af te rekenen met recordhouder Bayern München.

Bosz is door de recente prestaties van die Borussen enigszins onder druk komen te staan. In de competitie wist men al drie wedstrijden niet meer te winnen en in de Champions League staat Dortmund na drie speelronden op één punt. De voormalig coach van onder meer Ajax zal dan ook niet blij zijn met de loting voor de volgende ronde in het bekertoernooi.

De wedstrijd tussen Dortmund en Bayern, die in de Allianz-Arena wordt afgewerkt, wordt door media al bestempeld als een ware Pokal-Hammer. Schalke 04 neemt het tegelijkertijd op tegen FC Köln, terwijl Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg gekoppeld zijn aan respectievelijk Borussia Mönchengladbach en 1. FC Nürnberg.