Verbeek tekent bij Twente en ziet wens in vervulling gaan

Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer en technisch manager van FC Twente. De 55-jarige oefenmeester is in Enschede de opvolger van de halverwege deze maand ontslagen René Hake, zo laat de Eredivisionist weten via de officiële kanalen. Verbeek keert zodoende na een afwezigheid van vier jaar terug op de Nederlandse velden.

"Ik heb in het verleden een aantal keren gesproken met FC Twente over een functie, maar dat ging om uiteenlopende redenen niet door", aldus Verbeek. "Mooi dat het er nu toch van komt. Deze functie, van trainer én technisch managerm, past bij mij. Binnen het gehele voetbalbedrijf is er nog veel werk aan de winkel bij FC Twente. Neem bijvoorbeeld de scouting; die is kind van de rekening geworden, maar wel ontzettend belangrijk in een voetbalclub. Gelukkig zijn er al goede stappen gezet. Met mijn kennis en ervaring kan ik ook een belangrijke rol spelen om het verloren terrein in te halen.”

Verbeek werd in september 2013 op straat gezet door AZ, waar hij in totaal drie jaar voor de groep stond. Daarvoor was hij in de Eredivisie als coach werkzaam bij Heracles Almelo, Feyenoord en sc Heerenveen. Na zijn periode bij AZ ging hij aan de slag in Duitsland bij 1.FC Nürnberg en VfL Bochum, maar ook die clubs namen vanwege de tegenvallen resultaten vroegtijdig afscheid van hem.

Voor Verbeek gaat er met zijn komst naar Twente een lang gekoesterde wens in vervulling. De oud-verdediger groeide op onder de rook van Enschede en heeft in het verleden niet zelden aangegeven open te staan voor het trainerschap bij de Tukkers. In De Grolsch Veste staat hij voor de taak om Twente weg te loodsen uit de onderste regionen. De club staat momenteel op een teleurstellende dertiende plaats, slechts twee punten boven de hekkensluiter.

Verbeek heeft een contract getekend tot medio 2019 en neemt Jan de Jonge mee als assistent. "Iedereen weet dat ik een emotionele binding heb met FC Twente", vertelt hij. "Ik ben op 500 meter van het Diekman opgegroeid en voetbalde zelf als jongetje bij het nabijgelegen Zuid Eschmarke. Bij de wedstrijden van FC Twente in het Diekman kroop ik dan weleens met mijn vriendjes onder het hek door om zo gratis naar binnen te komen. Ik herinner me ook het bijzondere scorebord in het Diekman, de fanatieke supporters op Vak Q en de gewonnen bekerfinale in 1977 in De Goffert waar ik bij was."

"FC Twente staat voor een geweldige uitdaging. Hoewel niet helemaal vergelijkbaar heb ik bij AZ ook met een dergelijke situatie te maken gehad. We hebben toen de boel langzaam weer opgebouwd, maar daar horen wel keuzes bij en het nemen van verantwoordelijkheden. FC Twente heeft in haar beleidsplan als doel uitgesproken om op termijn terug te keren in de subtop van Nederland met als ambitie het spelen van Europees voetbal. Hoewel een beleidsplan natuurlijk een dynamisch document is vind ik ook dat een club met de grootte van FC Twente binnen afzienbare tijd weer moet concurreren met clubs als Vitesse, AZ en FC Utrecht. Voor nu hebben we geen tijd te verliezen om uit de onderste regionen weg te komen."