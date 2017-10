Ajax bracht nog géén bod uit op ‘zeer interessante’ optie voor toekomst

Ajax houdt de verrichtingen van Lisandro Magallán nauwlettend in de gaten. In navolging van enkele media in Argentinië schrijft ook De Telegraaf donderdag dat de 24-jarige verdediger van Boca Juniors belangstelling uit Amsterdam geniet.

Volgens het dagblad heeft Ajax-scout Henk Veldmate de afgelopen weken 'met bijzondere interesse' naar de verrichtingen van Magallán gekeken. De centrale verdediger van Boca wordt omschreven als 'zeer interessant' voor de toekomst, maar de berichten uit Argentinie over een formeel bod van Ajax, en een negatief antwoord van Boca, worden als voorbarig afgedaan.

Ajax zou een bod van dik vier miljoen euro op Magallán hebben uitgebracht, maar dat wordt door het dagblad ontkend. De verdediger, die jaren geleden belangstelling van onder meer Manchester City genoot, heeft zich bij los Xeneizes in de basis gespeeld en zou in ieder geval in januari niet mogen vertrekken.