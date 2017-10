Oranje Leeuwinnen geridderd: ‘Ik moest terugdenken aan 1988’

De speelsters van het Nederlands elftal hebben een dag na de krappe zege op Noorwegen woensdagmiddag een nieuwe erkenning voor hun Europese titel van afgelopen zomer in ontvangst mogen nemen. Op bezoek bij premier Mark Rutte en demissionair minister van Sport Edith Schippers werden de Oranje Leeuwinnen woensdagmiddag in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Minister Schippers roemde het elftal niet alleen vanwege het winnen van de Europese titel in eigen land, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie van de voetbalsters: “Onderschat niet dat iedereen bij jullie kon zien dat je kampioen kan worden als je je best doet. Het was uniek om mee te maken. In kroegen, op pleinen en in huiskamers werd met jullie meegeleefd”, tekende de NOS op tijdens de ceremonie.

Schippers greep terug op een uitspraak die Sarina Wiegman in 2001 bezigde tegen Louis van Gaal tijdens de uitreiking van de prijs voor Voetbalster van het Jaar. De huidige bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal zei toen ‘dat er nog veel meer in het vat zat’: “En dat bleek wel. Ik moest even terugdenken aan 1988, toen waren de meeste van jullie er nog niet. Maar jullie hebben wel de titel teruggebracht naar Nederland.”

Grote afwezige woensdagmiddag was Mandy van den Berg. De verdedigster ging het EK in als aanvoerster maar verloor tijdens het toernooi haar basisplaats en zwaaide vervolgens in september af als international om zich compleet te kunnen focussen op haar club Reading. De negentigvoudig international was volgens de KNVB wel uitgenodigd voor de huldiging.