‘Ons team is geweldig, maar het kan altijd beter: Messi is een genie’

Danilo verruilde FC Porto in 2015 voor Real Madrid, maar doordat hij in het afgelopen seizoen minder aan spelen toekwam, koos hij in de zomer voor een overstap naar Manchester City. Met the Citizens, waarvoor hij tot nu toe zes keer in actie kwam in de Premier League, gaat de Braziliaan op dit moment aan kop in de Engelse hoogste afdeling.

Danilo is onder de indruk van de selectie die Josep Guardiola tot zijn beschikking heeft, al zou hij, ingaand op geruchten, nog wel een versterking weten: “We hebben een enorm goed team, maar het kan altijd beter… Lionel Messi is een genie. Natuurlijk zou ik graag met hem samen willen spelen, hij is een van de besten”, beantwoordt de verdediger een vraag van radioprogramma El Larguero.

De back werkte bij de Koninklijke met Zinédine Zidane, terwijl hij in Manchester Guardiola als trainer heeft. Een favoriet aanwijzen vindt hij echter lastig: “Het zijn allebei geweldige coaches. Ik had een erg goede relatie met Zidane tijdens de twee jaar dat ik bij Real Madrid zat en nu heb ik ook een goede band met Guardiola.”

Ondanks zijn bevredigende start bij Manchester City heeft Danilo echter nog wel wat heimwee naar zijn tijd in het Santiago Bernabéu: “Om eerlijk te zijn mis ik Real Madrid. Ik heb daar twee ongelooflijke jaren gehad waarin belangrijke prijzen werden gewonnen en ik ben er altijd goed behandeld, maar je moet ook de bladzijde kunnen omslaan”, sluit de verdediger, die nog wel steeds gelooft dat het ‘moeilijk’ zou zijn geweest om een basisplaats te veroveren bij Real, af.