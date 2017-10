‘Mino zei: ‘Als ik een compilatie naar Real stuur, word je zo aangenomen’'

Samet Bulut speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax, maar wist daar niet door te breken. Na een tegenvallend jaar bij PEC Zwolle, raakte de spits clubloos. Vlak voor een proefperiode bij Besiktas raakte hij zwaar geblesseerd. Na een jaar zonder voetbal, kreeg hij onlangs een kans bij Almere City. In gesprek met VICE Sports kijkt hij terug op een bewogen periode.

Bulut meldde zich in de zomer van vorig jaar op kantoor bij zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. “Mijn contract bij PEC Zwolle was net afgelopen en we overlegden wat ik moest doen. ‘Zou je naar Turkije willen?’, vroeg Mino. ‘Je kunt daar een proefperiode draaien bij het tweede elftal van Besiktas.’ Besiktas was net kampioen geworden van Turkije, dus dat wilde ik wel. Ik stemde in met Mino en besloot niet op vakantie te gaan die zomer. Ik trainde door met een personal trainer, zodat ik na de zomerstop topfit naar Besiktas kon gaan.”

Maar tijdens een training scheurde hij zijn enkelband. Zijn telefoontje naar Raiola kan hij zich nog goed herinneren. “Hij werd helemaal boos en zei: ‘Wat doe je nou? Je bent zo’n goede spits. We zijn bezig voor je. Wat is dit nou weer?’ Daarna sprak ik Mino een tijd heel weinig. Hij had het in die periode volgens mij ook heel druk met de transfer van Pogba naar Manchester United en Zlatan die transfervrij was.”

De blessure van Bulut was geen toeval. De aanvaller laat weten dat hij destijds niet leefde voor de sport. “Ik deed dat extra stapje niet, wat ik bij Ajax wel deed. Mino zei een keer: ‘Als ik een compilatie maak van jouw goals en die naar de jeugdopleiding van Real Madrid stuur, word je zo aangenomen. Maar als je onprofessioneel bent, zoals nu, sturen ze je na een week weg.’ Ik had moeten luisteren, maar dat deed ik niet. PEC Zwolle liet me gaan en ik raakte geblesseerd.”

Bulut kreeg een paar maanden geleden een belletje van Fred Grim, trainer van Almere City. De 21-jarige aanvaller heeft in de Jupiler League de kans gekregen om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. “Het is nu echt een kwestie van investeren in mezelf. Stel dat ik straks in de winterstop fit ben, dan kan het zomaar zijn dat ik bij het eerste elftal van Almere City word gehaald, of er clubs uit Turkije komen. Maar als Almere City mij een contract wil geven, dan teken ik. Zij hebben mij weer een kans gegeven.”