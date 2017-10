‘Onervaren oud-international schuift zichzelf naar voren als opvolger Koeman’

Nadat Ronald Koeman maandagmiddag de laan uit werd gestuurd bij Everton, braken de speculaties over zijn opvolging los. De naam van Phil Neville kwam tot dusver nog nergens voorbij, maar de oud-speler van the Toffees heeft volgens de BBC wel oren naar een dienstverband als manager op Goodison Park.

Overigens heeft Neville nog niet al teveel ervaring als manager. Hij werkte als assistent bij Manchester United en Valencia, maar had nog nooit ergens zelf te leiding. Als speler droeg Neville acht jaar lang het shirt van Everton, waar hij in 2013 zijn loopbaan besloot. De Engelsman kwam verder uit voor Manchester United, waar hij opgeleid werd en jarenlang in het eerste elftal speelde.

Everton heeft David Unsworth naar voren geschoven als tijdelijke opvolger van Koeman. De trainer van de beloften neemt de honneurs waar tot Everton een definitieve opvolger heeft gevonden voor de Nederlandse oefenmeester. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Sean Dyche en David Moyes werden reeds gelinkt aan een dienstverband bij the Toffees.