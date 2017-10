Ronaldo liet Messi en Neymar ruimschoots zijn hielen zien bij FIFA-verkiezing

Cristiano Ronaldo werd maandagavond in Londen verkozen tot FIFA Player of the Year. De Portugese aanvaller van Real Madrid troefde Lionel Messi en Neymar met groot machtsvertoon af, zo blijkt uit de telling van de stemmen.

Ronaldo ontving in totaal liefst 43,16% van de uitgebrachte stemmen. De sterspeler van Real Madrid bleef Messi en Neymar (respectievelijk 19,25% en 6,97%) daarmee ruim voor. De stemmen zijn uitgebracht door aanvoerders en bondscoaches van nationale teams, journalisten en personen die zich hebben geregistreerd op de website van de FIFA.

De uitverkiezing voor Ronaldo kwam niet als een verrassing. De 32-jarige vedette speelde met twee doelpunten in de finale tegen Juventus (1-4 overwinning) een grote rol in de Champions League-victorie van Real Madrid afgelopen seizoen. Daarnaast legde hij met de Koninklijke beslag op de Spaanse titel.