Sarina Wiegman neemt FIFA-prijs voor beste trainer in ontvangst

Sarina Wiegman is maandagavond tijdens de uitreiking van de ‘The Best’-awards van de FIFA in de prijzen gevallen. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen werd uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal. Andere genomineerden waren de Deense bondscoach Nils Nielsen en Gérard Precheur, die met Olympique Lyon de Champions League won.

De uitverkiezing van Wiegman mag geen verrassing heten. De trainer leidde het Nederlands vrouwenelftal afgelopen zomer in eigen land na een fraai toernooi naar de Europese titel. Wiegman werd in januari door de KNVB aangesteld als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Daarvoor was ze drie jaar werkzaam als assistent en tussentijds kort interim-bondscoach, na het ontslag van Arjan van der Laan.

Wiegman was zelf overigens niet aanwezig bij de uitreiking in Londen, omdat ze zich momenteel met haar ploeg voorbereidt op het WK-kwalificatieduel van dinsdag met Noorwegen. Ruud Gullit nam de prijs om die reden voor haar in ontvangst.