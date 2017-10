‘Hier maakt de topscorer 16 of 17 goals, dat is wel anders dan in Nederland’

Na drie seizoen bij het Deense Esbjerg fB is Mick van Buren vorige zomer bij Slavia Praag terechtgekomen. Met de Tsjechische topclub werd hij in zijn eerste seizoen direct kampioen, iets wat al acht jaar lang niet gebeurd was. “De manier hoe we onthaald werden nadat we kampioen werden, was ongelofelijk”, blikt Van Buren terug in gesprek met Voetbalzone.

Van Buren wist wat hij kon verwachten toen hij vorig seizoen bij Slavia Praag tekende. “Ik wist dat het fysiek heel hard zou zijn en dat teams vanuit een verdedigende organisatie zouden spelen. Dat blijkt ook wel, want de topscorer maakt er zestien of zeventien”, zegt de aanvaller, die eerder ook voor Excelsior speelde. “Dat is wel anders dan in Nederland bijvoorbeeld. Je krijgt gewoon minder kansen.”

“In Nederland is het meer open en elk team probeert te voetballen, wat vaak tot meer fouten leidt en daardoor meer goals”, vervolgt Van Buren, die geen spijt heeft dat hij op jonge leeftijd naar het buitenland vertrok. Hij verruilde Excelsior op twintigjarige leeftijd voor Esbjerg. “Ik sta open voor avontuur en ben enorm open ingesteld voor alles. Ik ben nooit eenzaam of heb nooit heimwee. Natuurlijk mis ik thuis weleens, maar dat is anders dan heimwee hebben. Het is ook heel leerzaam geweest.”