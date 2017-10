Bas Dost maakt vijfde hattrick voor Sporting Portugal

Bas Dost heeft voor de vijfde keer in zijn carrière een hattrick weten te maken voor Sporting Portugal. De international van het Nederlands elftal scoorde zondagavond drie keer in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Grupo Desportivo de Chaves. In totaal staat de 28-jarige Dost nu op 44 treffers in 55 officiële wedstrijden voor Sporting.

Dost had niet lang nodig om zijn doelpuntenaccount zondag te openen, want de spits kopte na zes minuten raak uit een hoekschop van Bruno Fernandes. Doelman Ricardo Nunes zat er nog wel met een handje aan, maar kon de 1-0 niet voorkomen. Tien minuten later was de wedstrijd al zo’n beetje gespeeld; Dost kopte hard raak na een uitstekende voorzet van Daniel Podence en de international van het Nederlands elftal wist dan ook niet hoe snel hij de aangever moest bedanken. Hiervoor had Dost overigens acht wedstrijden niet meer gescoord.

HATTRICK DOST!!!!! 💚💚💚 Geplaatst door voetbalzone op zondag 22 oktober 2017

Sporting nam geen gas terug en schreeuwde kort na de 2-0 om een strafschop, maar de videoscheidsrechter bepaalde uiteindelijk dat Gelson Martins daar geen recht op had. Dost was hierna dicht bij een hattrick na een voorzet van opnieuw Podence, maar dit keer mikte hij net naast. De 3-0 zou voor rust overigens nog wel vallen: de Argentijnse linksbuiten Marcos Acuña schoof binnen na voorbereidend werk van Martins en Dost.

In de tweede helft liep het team van Jorge Jesus verder weg van Chaves: Acuña knalde na een klein uur spelen droog raak na afleggen van Dost en laatstgenoemde maakte er zelf 5-0 van. Hij verzilverde een voorzet van Cristiano Piccini en maakte zo zijn derde kopdoelpunt van de avond. De eer voor Chaves werd nog wel gered, want in de blessuretijd scoorde Davidson na een prachtige solo en een fabuleuze stift. Dost maakte overigens de hele wedstrijd vol.