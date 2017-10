Verbeek: ‘Niet netjes om nu te zeggen waarop het dan zou kunnen afketsen’

FC Twente nam afgelopen week afscheid van René Hake als hoofdtrainer en de Tukkers zijn inmiddels druk bezig met de komst van zijn opvolger. Gertjan Verbeek geldt volgens technisch directeur Jan van Halt momenteel als de enige kandidaat, maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat de oud-trainer van onder meer Feyenoord, Heracles Almelo, AZ en sc Heerenveen in de Grolsch Veste aan de slag gaat.

Verbeek is inmiddels twee keer om de tafel gegaan met het bestuur van FC Twente: “Het zijn constructieve gesprekken, zoals dat heet. Of het goed komt? Dat is nog de vraag. Op bepaalde vragen wil ik antwoord hebben. Het is niet netjes om nu uit de school te klappen daarover, of te zeggen waarop het dan zou afketsen”, vertelt hij bij FOX Sports.

Verbeek weet dat Twente dinsdag de KNVB Beker-wedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma heeft staan en weet nog niet wanneer de twee partijen opnieuw met elkaar in gesprek gaan: “We zijn nu wel al zover dat we alles bij elkaar hebben. Het gaat over inhoud. Het heeft te maken met een gedachtegoed, het gevoel moet goed zijn. Het gaat niet alleen om resultaten.”